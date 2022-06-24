Пугачёва зарезервировала место на элитном кладбище в Израиле

Известная российская певица Алла Борисовна Пугачёва "застолбила" место на израильском кладбище, которое пользуется популярностью у местных звёзд и богатеев. Рассчитано место на две персоны.

Самая известная певица в России Алла Пугачева приобрела место на элитном кладбище в Израиле, где проживает последние 4 месяца, после того как было объявлено о запуске спецоперации РФ в Украине.

Место знаменитость купила на древнееврейском захоронении Кесарии. Это кладбище "пользуется спросом" среди местных звёзд и богачей. Такие сведения сообщает Телеграм-канал "НеОпра, блин!".

Место, зарезервированное Пугачевой, рассчитано на двух человек.

Напомним, что исполнительница со своим супругом Максимом Галкиным, сыном Гарри и дочерью Лизой находятся в Израиле после начала спецоперации.

Артистка дала обещание вернуться на родину к осени, так как звёздным чадам необходимо посещать школу.

Накануне музыкальный продюсер Сергей Лавров высказывался о том, что если знаменитость вернётся в Россию, то сможет снова зарабатывать большие деньги здесь.

Продюсер уверен, что россияне ей простят "побег", ведь она входит в число неприкасаемых персон. Также Лавров считает, что любая передача отвалит кучу денег знаменитости по её возвращению, если та согласится появиться в эфире хотя бы на пару минут.

Напомним, что после того, как началась спецоперация в Украине Примадонна вместе со своим супругом, ведущим Иваном Ургантом сталаи самыми обсуждаемыми персонами в СМИ.