Минэкономики ФРГ решили задействовать часть «Северного потока-2» для транзита СПГ с терминала на Балтике

Спорный газопровод «Северный поток — 2» может быть преобразован в соединение с терминалом сжиженного газа на побережье Балтийского моря.

По информации "Шпигель", этот деликатный план реализует Федеральное министерство экономики. Рассматривается возможность экспроприации той части трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отсечения ее от остальной части трубопровода.

Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ. Сообщается, что сотрудники федерального министерства экономики Роберта Хабека встретились с представителями холдинга Nord Stream 2, входящего в группу «Газпром».

Преимуществом станет то, что в конце газопровода находится отличная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию.

Технически подъем и разрезание трубопровода, очевидно, возможны. Но существуют очень серьезные экологические проблемы, говорят эксперты, отвечающие за процесс. Территория охраняется законом. Каждое изменение трубопровода почти неизбежно вызывает новый процесс утверждения плана и оценку воздействия на окружающую среду.

Российская государственная компания «Газпром», скорее всего, откажется от такого шага. Некоторые менеджеры все еще надеются возобновить работу трубопровода через два-три года, когда война закончится и отношения улучшатся.

Судя по всему, в Берлине опасаются ответных действий со стороны русских, таких как экспроприация немецких компаний в России. В министерстве не хотят официально комментировать высказанные соображения — но и отрицать их тоже не стали. Пресс-секретарь Минэкономики сообщила, что ведется поиск дополнительных мест для терминалов, «важным фактором является вопрос существующей инфраструктуры для подключения».