У журналистки Ники Белоцерковской суд в России арестовал все имущество
Кулинарный блогер три месяца живет во Франции, критикует действия власти РФ. Ранее на Белоцерковскую завели уголовное дело.
Московский Басманный суд наложил арест на все имущество 51-летней Ники Белоцерковской.
«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге», — цитирует "СтарХит" заявление юстиции.
Журналистка и блогер пока не прокомментировала это событие.
В мае Белоцерковская сумела переписать часть своей российской недвижимости на близких и друзей. В частности, она избавилась от помещения в центре Санкт-Петербурга стоимостью 87 миллионов рублей, и трех иномарок. Кроме того, Ника отдала свою долю акций в компании «Бонус Эдвайзер».
Блогер также покинула издание «Собака.ру», владела которым с 1999 года.
Ранее на писательницу кулинарных книг завели уголовное дело за заведомо ложную информацию в соцсетях в отношении российской армии. В данный момент она находится во Франции.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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