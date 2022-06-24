У журналистки Ники Белоцерковской суд в России арестовал все имущество

Кулинарный блогер три месяца живет во Франции, критикует действия власти РФ. Ранее на Белоцерковскую завели уголовное дело.

Московский Басманный суд наложил арест на все имущество 51-летней Ники Белоцерковской.

«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге», — цитирует "СтарХит" заявление юстиции.

Журналистка и блогер пока не прокомментировала это событие.

В мае Белоцерковская сумела переписать часть своей российской недвижимости на близких и друзей. В частности, она избавилась от помещения в центре Санкт-Петербурга стоимостью 87 миллионов рублей, и трех иномарок. Кроме того, Ника отдала свою долю акций в компании «Бонус Эдвайзер».

Блогер также покинула издание «Собака.ру», владела которым с 1999 года.

Ранее на писательницу кулинарных книг завели уголовное дело за заведомо ложную информацию в соцсетях в отношении российской армии. В данный момент она находится во Франции.