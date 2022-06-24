В России создано приложение для контроля эмоционального состояния

Это изобретение позволяет вовремя заметить упадок сил, чтобы потом принять меры.

Ученые из ННУ имени Н.И. Лобачевского и РАН создали цифровой сервис для контроля за эмоциональным состоянием. Это изобретение позволит вовремя заметить упадок сил, чтобы затем принять меры.

Основываясь на кардиограмме, разработка определяет психологическое состояние человека, уточняет журнал "Вокруг Света" со ссылкой на пресс-службу Нижегородского университета.

Система способна распознать четыре психологических уровня: блаженство-релаксацию, мобилизацию, раздражение и утомление-истощение.

С дистанционного датчика данные ЭКГ передаются в мобильное приложение, и оно по интенсивности работы сердца определяет душевное состояние.

Ученые рассчитывают, что их разработка позволит стать новым шагом в деле преодоленипя бича 21 века - синдрома эмоционального выгорания.

Система регистрирует и положительные, и негативные эмоции, создавая своеобразный дневник чувств. С ее помощью можно создавать психологические карты пациентов, а также эффективнее бороться со стрессом и выявлять факторы дискомфорта.