Противники G7 разбили лагерь протеста у замка Эльмау
Антиглобалисты начали разбивать свой лагерь протеста на лугу на реке Лойзах неподалеку от замка Эльмау в Баварских Альпах, где в воскресенье соберутся лидеры G7.
Около 750 человек могут разбить здесь лагерь в дни саммита, при необходимости их может быть больше, заявил в пятницу организатор лагеря Йорк Рунте.
Утром около 30 активистов были заняты установкой лагеря, а у въездов в лагерь стояли десятки сотрудников полиции. Сотрудничество с полицией налажено хорошо, отметил Рунте.
До сих пор неясно, будет ли демонстрация возле места проведения конференции Schloss Elmau, и если да, то когда.
«То, что туда привозят полицейские автобусы, не имеет ничего общего с правом на собрания», — раскритиковал Рунте предложение, которое до сих пор не согласовано с властями. Полиция заявила, что координация между заявителями и властями все еще продолжается.
По данным районного управления, в дни проведения саммита зарегистрировано около 25 массовых мероприятий в районе проведения встречи. Из них только десять были одобрены к четвергу.
Встреча G7 пройдет во второй раз с 26 по 28 июня в роскошном отеле Schloss Elmau у подножия гор Веттерштайн.
Опубликовано: Тарас Медведев
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