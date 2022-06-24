Подполковник Дэвис заявил, что «пути к победе для Украины не существует»

На телеканале Fox News в популярной программе "Jesse Watters Primetime" прозвучала точка зрения военного эксперта из США подполковника Дэниела Дэвис а. По его мнению силы коалиции ВСО имеют "подавляющее" преимущество в войне на Украине.

«Нет никаких рациональных оснований надеяться, что война может переломиться, потому что Россия методично продвигается вперед и уничтожает украинские вооруженные силы на Донбассе», - подчеркнул Дэвис.

По его словам сейчас российские войска и союзники не только освобождают территорию, но и стремятся уничтожить все, что понадобиться для обороны Украины в других частях страны.

«И даже общая сумма всех вооружений, которые мы обещали предоставить, намного меньше - она составляет едва ли десятую часть того, что было бы минимально необходимым», - отметил эксперт.

На самом деле западные поставки не могут восполнить понесенные ВСУ потери в технике, взять хотя бы авиацию, здесь Киев отбивается только «Байрактарами», все остальное несущественно.

Что касается живой силы, то ее уже никто не восстановит, из-за позиции киевского режима теперь будут страдать сотни тысяч украинцев, которых бросили на убой.

«И если посмотреть только на эти две вещи, то рационального пути к победе для Украины не существует», - подытожил Дэвис.

На Западе приходит осознание того, что все попытки помочь Украине попросту нерациональны и не могут привести к перелому на фронте.