EAD: Латвия с 16 июня возобновила закупки газа из России

Латвия приняла решение о возобновлении закупок газа у Российской Федерации.

Латвия с 16 июня снова начала импортировать газ из Российской Федерации, сообщает информационное агентство Sputnik со ссылкой на EAD.

При этом отмечается, что за день до этого, 15 июня, премьер-министр Латвии заявил, что страна не возобновит закупки.

"15 июня премьер Латвии заявил, что страна не намерена возобновлять импорт российского газа, а с 16 июня Латвия возобновила импорт российского газа", - пишет Sputnik.

Добавим, что многие страны Европы, якобы отказавшиеся от закупок российского газа, продолжают его закупать с помощью "параллельного импорта".