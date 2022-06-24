EAD: Латвия с 16 июня возобновила закупки газа из России
Латвия приняла решение о возобновлении закупок газа у Российской Федерации.
Латвия с 16 июня снова начала импортировать газ из Российской Федерации, сообщает информационное агентство Sputnik со ссылкой на EAD.
При этом отмечается, что за день до этого, 15 июня, премьер-министр Латвии заявил, что страна не возобновит закупки.
"15 июня премьер Латвии заявил, что страна не намерена возобновлять импорт российского газа, а с 16 июня Латвия возобновила импорт российского газа", - пишет Sputnik.
Добавим, что многие страны Европы, якобы отказавшиеся от закупок российского газа, продолжают его закупать с помощью "параллельного импорта".
Опубликовано: Николай Скира
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