Россия может без ограничений поставлять свои продукты питания на международные рынки, следует из коллективного заявления клуба.

«Все санкции стран G7 предусматривают исключения, позволяющие осуществлять поставки российских продуктов на мировые рынки», — говорится в совместном заявлении лидеров МИД стран «большой семерки».

Ранее глава МИД Германии обвинила Россию в «использовании голода, как оружия» для достижения своих целей по управлению миром, который по ее словам Россия взяла в заложники.

Россия неоднократно заявляла, что ограничения выставленные ЕС и США в поставках российского продовольствия могут сказаться на глобальной продовольственной проблеме в мире.

Снятие санкций с российского продовольствия позволит ослабить и проблемы перерабатывающих предприятий в Калининградской области, связанные запретом вывоза продукции транзитом через Литву.

Кроме того, снятие санкций на поставки российского продовольсвия были одним из условий деблокады украинских черноморских портов, которые сейчас смогут функционировать при посредничестве Турции.