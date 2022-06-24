Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным.
Как сообщает телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко Пул Первого, президент Беларуси прибыл в Санкт-Петербург, где встретится в Владимиром Путиным.
При этом напомним, что ранее планировалось, что главы государств проведут встречу на форму регионов Беларуси и России, который должен состояться в Гродно.
В этом случае встреча должна была состояться 30 июня или 1 июля, в дни проведения мероприятия.
Однако, как сообщил Дмитрий Песков, данная встреча находится под вопросом, а главы государств побеседуют в Санкт-Петербурге.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Звездный адвокат Александр Добровинский рассказал, почему никогда не изменит жене
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
82-летнего мужа спикера Палаты представителей США поймали на нетрезвом вождении
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола