Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным.

Как сообщает телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко Пул Первого, президент Беларуси прибыл в Санкт-Петербург, где встретится в Владимиром Путиным.

При этом напомним, что ранее планировалось, что главы государств проведут встречу на форму регионов Беларуси и России, который должен состояться в Гродно.

В этом случае встреча должна была состояться 30 июня или 1 июля, в дни проведения мероприятия.

Однако, как сообщил Дмитрий Песков, данная встреча находится под вопросом, а главы государств побеседуют в Санкт-Петербурге.