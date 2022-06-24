Большая половина украинских беженцев покинула ЕС и вернулась на родину, только 9% из прибывших в ЕС говорят, что «бегут от войны»
За время кризиса на Украине на территорию ЕС прибыли 7,5 миллионов беженцев, 3 миллиона до сих пор находятся в Евросоюзе , сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Количество украинцев, прибывающих в Польшу на этой неделе, превышает количество возвращающихся, что меняет тенденцию, наблюдавшуюся более месяца, сообщили в пятницу польские пограничники.
Так, в четверг, 23 июня, из Украины в Польшу прибыли 27 500 человек, а в обратном направлении границу пересекли 24 400 человек, указали они в Twitter. В среду, 22 июня, было зарегистрировано 26 300 человек на въезд и 23 500 на выезд в то время как в понедельник и вторник эти два показателя были практически на одном уровне.
Эту тенденцию подтверждают и украинские пограничники, которые сообщают, что на четверг, 23 июня, через западные границы Украины выехало 45 тысяч человек, в том числе через польскую границу – более 25 тысяч против 40 тысяч въездов, в том числе 37 тысяч граждан Украины.
Число украинцев, прибывающих в Польшу, резко возросло после 24 февраля, поначалу ежедневно прибывало до 140 000 человек, рассказала представитель пограничной службы Анна Михальская. По ее словам, только 9% украинцев, въезжающих в Польшу, говорят, что бегут от войны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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