Умер звезда сериала «Ликвидация» актер Аркадий Гарцман
Артисту, сценаристу, поэту было 75 лет. О его уходе сообщила дочь актера Виктория Аронова.
Аркадий Гарцман ушел из жизни 23 июня. Его дочь Виктория Аронова написала, что у нее "был самый лучший папа на свете".
Широкой публике знаменитость известна по роли полковника Воробьева в культовом сериале «Ликвидация».
Он также снимался в таких сериалах и кинофильмах, как «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение Мухтара», «Маруся», «Королева бензоколонки».
Аркадий Семенович известен и как поэт-песенник. Его песни звучали в кино- и мультипликационных фильмах.
Песни на его стихи исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Николай Караченцов и другие артситы.
Аркадий Семенович до своей творческой карьеры работал слесарем на заводе и инженером в автобусном парке.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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