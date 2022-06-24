Умер звезда сериала «Ликвидация» актер Аркадий Гарцман

Артисту, сценаристу, поэту было 75 лет. О его уходе сообщила дочь актера Виктория Аронова.

Аркадий Гарцман ушел из жизни 23 июня. Его дочь Виктория Аронова написала, что у нее "был самый лучший папа на свете".

Широкой публике знаменитость известна по роли полковника Воробьева в культовом сериале «Ликвидация».

Он также снимался в таких сериалах и кинофильмах, как «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение Мухтара», «Маруся», «Королева бензоколонки».

Аркадий Семенович известен и как поэт-песенник. Его песни звучали в кино- и мультипликационных фильмах.

Песни на его стихи исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Николай Караченцов и другие артситы.

Аркадий Семенович до своей творческой карьеры работал слесарем на заводе и инженером в автобусном парке.