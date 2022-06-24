Звездный адвокат Александр Добровинский рассказал, почему никогда не изменит жене
Как выяснилось, пара в свое время составила брачный контракт, по которому 70 процентов имущества при разводе отойдет жене.
Со своей женой Мариной адвокат Александр Добровинский познакомился в 90-е. В браке у них родились две девочки - Александра и Адриана.
Пара заключила брачный контракт. В интервью «Вокруг ТВ» Добровинский заявил, что, в принципе, не исключает расставания с супругой. Но тогда он, согласно контракту, обязан отдать ей 70 процентов имущества.
Но ему не хотелось бы расставаться со своими коллекциями. Он рассказал, что приходит домой и смотрит на свои коллекции фарфора. И думает: “Так, 70 процентов я буду должен отдать. Нет, ни фига, не пойду шляться. Вернусь домой”.
Известность адвокат получил как специалист по гражданским делам. В списке его клиентов немало звезд и звездных пар. К примеру, Добровинский помог Кристине Орбакайте разрешить спорный вопрос по опеки над детьми с ее экс-мужем Русланом Байсаровым.
Такой же момент был спорным и у Владимира и Ольги Слуцкер. По словам Александра Андреевича, при ведении подобных дел он руководствуется мнением детей. Скажем, общаясь с сыном и дочерью Слуцкер он выяснил, что ребята бизнесмена хотят жить с отцом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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