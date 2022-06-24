Netflix фиксирует резкое снижение количества новых подписчиков

Падение курса акций и замедление роста выручки заставило компанию пойти на особые меры.

Одна из них – сокращение штата. На днях из Netflix уволили 300 сотрудников. Компания выразила им благодарность за все, что они сделали, и пообещала поддержать в этот непростой период.

Это не первые увольнения в Netflix, ранее работы лишились 150 сотрудников. Акции компании сейчас торгуются на уровне 170 долларов. С начала года показатель упал более чем на 70%.

В апреле компания неожиданно сообщила о потере 200 000 подписчиков за первый квартал. Во втором квартале ожидается такое же снижение.

В 2020 году на фоне пандемии сервису удалось привлечь 37 млн подписчиков. Внезапное падение количества пользователей застало компанию врасплох.

Старший аналитик Bank of America Нат Шиндлер говорит, что платформа «врезалась в стену на высокой скорости».

После таких резких изменений Netflix будет непросто превратиться из быстрорастущей компании в компанию, которая максимизирует свою прибыль.

Замедление по сравнению с прошлым годом происходит и у стриминговых сервисов в целом. Так, доход от внутренних услуг SVOD в этом году ожидается на уровне 25,32 млрд долларов, что на 13% меньше, чем годом ранее.