Московские активисты движения «Стопхам» нарвались на бойцов спецподразделения «Гром», акция не удалась
Члены ПиАр-движения "Стопхам" заметили не по правилам припаркованный микроавтобус у ресторана в Москве на Ярославском шоссе и решили проучить владельца.
Парни приготовились обклеить бус своими наклейками, задержать его и снять зачетное видео.
Но на видео получилось совсем иное кино, когда из автобуса вышли бойцы спецподразделения «Гром».
Стопхамовцы не сориентировались с кем имеют дело и оказали сопротивление, что привело к постасовке завершившейся быстрой победой спецназа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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