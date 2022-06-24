Появилась информация, что Брэд Питт задумался над тем, чтобы уйти из кино
Обладатель «Оскара» Брэд Питт в своем интервью журналу GQ рассказал о возможном завершении своей кинокарьеры в ближайшее время.
«Я вижу себя в путешествиях по миру», как проведение свободного времени. Актер оставил не закрытым, интересующим всех читателей, вопрос о том, как долго и на сколько активно он намерен оставаться в кинематографе до ее завершеения.
«Я думаю над тем - это последний семестр или триместр. Как должен выглядеть этот уход и как я это сделаю» — продолжил в своем интервью журналу Бред Питт.
В июне 2022 года стало известно, что актер снимает художественный фильм о гонщиках для компании Apple Studios с популярным и авторитетным режиссером Джозефом Косински.
В детстве Брэдли не особо интересовался учёбой, больше внимания уделял спорту. В университете будущий актёр занимался изучением журналистики и рекламы, но в дальнейшем по профессии не работал. После окончания учёбы парень оставил родительский дом и уехал в Голливуд.
За фильм «Семь лет в Тибете» власти КНР официально запретили Питту въезд на территорию государства.
Прежде чем найти нормальную работу, Брэду пришлось попробовать себя в роли зазывалы, грузчика и водителя. Средства уходили на оплату скромного жилья и актёрские курсы.
В восьмидесятых ещё никому неизвестный парень влюбился в популярную певицу Синитту. У пары закрутился бурный роман, но позже девушка бросила Питта, возможно в последствии очень пожалела об этом
За фильм «Семь лет в Тибете» власти КНР официально запретили Питту въезд на территорию государства.
Опубликовано: Федор Садков
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