Любови Успенской за избиение соседской собаки может грозить до пяти лет лишения свободы
По мнению экспертов, этот поступок 68-летней певицы мог травмировать психику трех детей, на глазах которых произошло ЧП.
Королева шансона попала в скандал несколько недель назад. Она набросилась на соседскую собаку, которая, по словам артистки, пыталась укусить ее маленькую собачку.
Обе стороны обратились в суд. Известный адвокат Александр Добровиснкий отметил, что "избиение Любовью Успенской несчастной старой собаки происходило в присутствии 3 маленьких детей".
И это, отметил юрист, "уже часть 2 статьи 245 УК РФ, которая влечет за собой наказание - от штрафа до лишения свободы до пяти лет".
Работавшие с детьми психологи утверждают, что у ребят проявились симптомы посттравматического расстройства.
Потому с каждым из них, во избежание последствий, специалистам предстоит заниматься до трех месяцев.
Как напоминает СтарХит, Любовь Успенская несколько раз ударила бульдога соседей рукояткой от ошейника, после чего выкрикнула несколько оскорблений. У Юлии в это время гостила дизайнер Анна Кауфман вместе с детьми трех, шести и восьми лет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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