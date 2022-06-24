Генетики поняли, как началась вспышка обезьяньей оспы, и это плохие новости

В Европе ухудшается ситуация с обезьяньей оспой. ВОЗ зафиксировала более 2100 подтвержденных заражений. Как минимум 1 человек умер.

ученые отмечают, что оспа обезьян и раньше существовала в странах Африки. Но сейчас она распространилась по всем континентам и быстро развивается.

Это происходит, несмотря на наличие всех инструментов для сдерживания заболевания. Речь идет об отслеживании контактов и вакцинации.

На данный момент вирус адаптируется к новым условиям быстрее, чем система здравоохранения на него реагирует. Есть версия, что нынешний штамм оспы обезьян циркулировал незамеченным за несколько месяцев до выявления первого случая.

Проблема заключается в том, что копий вируса намного больше, чем ожидалось вначале. Каждая из них мутирует отдельно. Поэтому ученые говорят, что штамм может эволюционировать в новые опасные формы с пугающей скоростью.

Группа под руководством Хоаны Исидро, генетика Национального института здравоохранения доктора Рикардо Хорхе в Испании утверждает, что эволюция вируса продолжается.

Сотрудники группы сравнили образцы людей, которые были заражены оспой обезьян в последнее время, и пришли к выводу, что у продолжающейся вспышки было единое начало.

Предполагается, что один или несколько человек были в контакте с зараженным в Африке, затем улетели в Европу или США и стали передавать вирус другим людям.