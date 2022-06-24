Индия будет препятствовать превращению саммита БРИКС в платформу для антиамериканской риторики со стороны Китая и России
Индия заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС, но не хочет портить отношения с США. Следует ожидать, что индийский премьер-министр Наренда Моди будет противодействовать любым попыткам использовать форум для антиамериканской пропаганды.
В индийском медиапространстве бурно обсуждаются возможные варианты развития событий в рамках саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
В этом году форум пройдет в виртуальном формате с участием первых лиц - Жаира Болсанару, Владимира Путина, Наренда Моди, Су Цзиньпина и Сирила Рамафоса.
Индия заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС, но и со странами Запада портить отношения не хочет. Предполагается, что индийский премьер-министр попытается избежать участия в критике США и их союзников со стороны Владимира Путина и Су Цзиньпина.
Наренда Моди приложит усилия и для отсрочки инициативы Китая о принятии в организацию новых членов.
Саммит БРИКС - это попытка развивающихся стран с крупными экономиками громче заявить о себе на международной арене. В этом году форум пройдёт под девизом - "Партнёрство БРИКС, начало новой эры глобального развития".
Опубликовано: Максим Алексеев
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