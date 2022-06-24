На ферме в Таиланде начали кормить цыплят марихуаной вместо антибиотиков. Вот к чему это привело

В северном Таиланде на ферме, которая выращивает медицинскую марихуану, начали кормить ею цыплят вместо антибиотиков. Результаты оказались многообещающими.

Исследователи из отдела животных и водных наук Университета Чиангмая говорят, что с момента введения в рацион цыплят марихуаны умерло менее 10% поголовья. Из этого они делают вывод, что каннабис работает.

Руководитель исследования доцент Чомпунут Лумсангкул отмечает, что птице добавляют измельченную марихуану в корм и воду, но не дают антибиотиков и других лекарств.

При этом смертность цыплят осталась такой же, как и в прошлые годы, т.е. не увеличилась.

Эксперимент дал еще один неожиданный результат. Он позволил ферме продавать свою птицу дороже, поскольку покупатели ищут органических цыплят, которым не давали антибиотики.

Мясо этих птиц оказалось более нежным и вкусным, чем у обычной птицы. Чомпунут Лумсангкул также обращает внимание на то, что цыплята ведут себя нормально.

Специалист предполагает, что марихуана может содержать биологически активные соединения или вещества, которые ускоряют метаболизм и улучшают состояние здоровья птицы, а также укрепляют иммунитет.

Отмечается также, что употребление цыплятами каннабиса никак не влияет на человека. Перед забоем соответствующие вещества полностью метаболизируются.