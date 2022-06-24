РЖД временно приостановила транзит некоторых грузов в Польшу через Беларусь
Представитель РЖД сообщил сегодня РБКЮ, что компания останавливает транзит некоторых товаров в Польшу.
«Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — заверили в РЖД.
В компании пока не уточнили о каких грузах идет речь, но, по всей видимости, Россия будет контролировать поставки любых товаров, которые могут попасть под определения запрещенных на вывоз в недружественные страны.
Напомним, что после отказа Литвы с 18 июня пропускать 50% грузов в Калининградскую область и вывозить продукцию, произведенную в регионе Россия пообещала принять жесткие меры против ЕС, как инициатора блокады.
Опубликовано: Тарас Медведев
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