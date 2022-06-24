Несмотря на протесты, в США отменили конституционную защиту абортов. Последствия ужасают

Верховный суд США отменил конституционную защиту абортов, которая действовала в стране практически 50 лет. Есть вероятность, что около половины штатов теперь запретят аборты.

Около месяца назад в результате утечки информации был обнародован проект заключения судью Сэмюэля Алито. В нем было сказано, что Верховный суд готов отменить дело «Роу против Уэйда», которое и гарантировало защиту абортов Конституцией.

Согласно многочисленным опросам, большинство американцев не поддерживают такое решение. Но Алито убежден, что Конституция не должна давать права на аборт.

Судья утверждает, что регулирование абортов должно быть передано людям и их избранным представителям. Полномочия должны принадлежать политическим ветвям власти, а не судам.

К Алито присоединились судьи Кларенс Томас, Нил Горсач, Бретт Кавано, Эми Кони Баррет. Последние трое были назначены Трмпом, а первый голосовал за аналогичное решение еще 30 лет назад.

Н данный момент в 13 штатах действуют законы, которые запрещают аборты в случае отмены Роу. Еще в нескольких штатах запрещено делать аборт после 6 недель беременности, хотя большинство женщин узнают о своем положении позже этого срока.

Администрация Байдена выступала за защиту права на аборт. Ее представители предупредили, что данное решение ставит под угрозу прочие решения Верховного сад по защите прав геев и контрацепции.

Судьи Верховного суда, которые не согласились с данными решением, говорят, что оно отменило конституционное право, гарантирующее свободу и равное положение женщин.