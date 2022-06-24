Друг Шатунова рассказал о состоянии музыканта перед смертью: он был морально и физически истощён

Друг Юрия Шатунова Андрей Шишкин рассказал, как исполнитель чувствовал себя накануне смерти.

По словам друга Юрия Шатунова Андрея Шишкина, певец находился в состоянии эмоционального и физического истощения из-за длительных судебных тяжб по поводу отстаивания прав на хиты группы "Ласковый май".

Шишкин уверяет, что когда он общался с Шатуновым в последний раз "ничего не предвещало трагедии".

Завтра (Шатунов) должен был лететь к семье в Германию после тура, у него уже были куплены билеты. Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка, внутри все прогрессировало.

Кроме этого, друг певца считает, что Шатунов всё ещё не оправился от последствий болезни "на нервной почве", которой страдал музыкант после зимнего гастрольного тура.

Было общее истощение организма. Лежал в больнице, находился на реабилитации около двух с половинной недель. Он отдавался всем концертам с душой… То есть, тут и переутомление, и, как всегда, недообследование.

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи отказала в вызове к певцу Юрию Шатунову.

Друзья артиста позвонили, объяснив, что "у человека плохо с сердцем". В ответ услышали, что свободных машин нет. Получается, что артисту фактически отказали в выезде бригады.

Шишкин подчеркнул, что у женщины, ответившей на звонок, "подобное отношение к вызовам было замечено и раньше".