Режиссер Алекс Холдер рассказал о загадочном звонке Трампа Путину перед выборами 2020 года

Британский режиссер Алекс Холдер рассказал Politico, что Дональд Трамп звонил Владимиру Путину незадолго до выборов 2020 года.

Холдер говорит, что снимал документальный фильм о семье Трампа за несколько месяцев до бунта в Капитолии. 25 октября они планировали снимать интервью, но оно было отменено в тот же день.

Холдер рассказывает, что к нему подошел начальник штаба Трампа и сказал, что президент разговаривает по телефону с Владимиром Путиным, поэтому интервью не состоится.

Официально о таком звонке никогда не сообщалось. Пресс-секретарь Трампа Лиз Хррингтон заявила Insider, что это полностью выдуманная история.

Примерно в то же время Трамп обвинял Джо Байдена в том, что тот нажился на сомнительных деловых сделках, заключенных его сыном Хантером на Украине и в России.

Путин отверг эти обвинения и сказал, что не видит доказательств преступных действий Хантера Байдена в этих странах.

Об отношениях Трампа и Путина ходит много слухов. Специальный советник Роберт Мюллер даже провел специальное расследование, но не нашел доказательств сговора Трампа с Россией для победы на выборах 2016 года.

Вместе с тем Мюллер пришел к выводу, что Россия была заинтересована в победе Трампа на выборах и пыталась помочь ему.