Little Big выпустила антивоенный клип и уехала из России в США

Эпатажный музыкальный коллектив "Little Big" уехал в полном составе из России, предварительно выпустив клип антивоенного содержания.

24 июня эпатажная группа Little Big выпустила композицию "Generation Cancellation" (в переводе - "отмена поколения") и клип к ней. Под видеороликом на Ютубе содержится призыв остановить спецоперацию в Украине.

Сечас музыканта находятся в штатах.

В видео сменяются кадры, где фигурируют мужчины в костюмах за шахматной доской, на которой вместо фигур военные, затем показывают людей, чьи головы подключены через трубы к телевизору, людей, рты которых закрыты мoлнией.

Конец ролика ещё показательнее; пожилой игрок в шахматы нажимает на кнопку в ядерном чемoданчике.

Вместе с выходом видеоклипа на сайте популярного коллектива появились сведения о том, что члены группы проживают в настоящее время в американском Лос-Анджелесе.

Отметим, что и ранее группа критиковала спецоперацию РВ в Украине.

К слову, Little Big собирались отправить от России на "Еровидение 2020" с композиций "UNO", но из-за пандемии коронавирусной инфекции песенное состязание было отменено.

Напомним, что среди покинувших Россию знаменитостей числятся журналист Кирилл Мартынов, блогер Илья Варламов, актеры Ксения Раппопорт и Александр Молочников, режиссеры Владимир Мерзоев и Александр Роднянский, певец Борис Гребенщиков.

Эти звёзды негативно высказывались о проведении спецоперации в Украине.