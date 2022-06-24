Лукашенко заявил, что проведет с Путиным переговоры по «серьезной проблематике»

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным завтра 25 июня.

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с главой администрации Санкт-Петербурга Александром Бегловым сообщил о планируемой встрече с Владимиром Путиным.

Лукашенко сказал питерскому чиновнику, что переговоры будут «серьезные» и «по серьезной проблематике».

Он добавил, что встреча с Бегловым не является формальной, и им действительно есть что обсудить.

Беглов же выразил Александру Лукашенко признательность за то, что в Беларуси ведется большая работа по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Беглов и Лукашенко обсудили празднование печальной даты 22 июня, дня нападения нацистской Германии на СССР.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 
 

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