Лукашенко заявил, что проведет с Путиным переговоры по «серьезной проблематике»
Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным завтра 25 июня.
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с главой администрации Санкт-Петербурга Александром Бегловым сообщил о планируемой встрече с Владимиром Путиным.
Лукашенко сказал питерскому чиновнику, что переговоры будут «серьезные» и «по серьезной проблематике».
Он добавил, что встреча с Бегловым не является формальной, и им действительно есть что обсудить.
Беглов же выразил Александру Лукашенко признательность за то, что в Беларуси ведется большая работа по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
Беглов и Лукашенко обсудили празднование печальной даты 22 июня, дня нападения нацистской Германии на СССР.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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