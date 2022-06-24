Обложка журнала GQ с Брэдом Питтом шокировала его поклонников

На обложке очередного номера журнала GQ размещена фотография Брэда Пита, которая взбудоражила интернет.

Фото выглядит так, будто кинозвезда плавает в темной луже в окружении цветов, а его лицо и застывший взгляд абсолютно ничего не выражают.

Пользователи соцсетей написали огромное количество негативных комментариев по этому поводу. Бледное лицо актера на обложке они сравнили с лицом трупа.

Были сравнения и с восковой фигурой. Но большинство поклонников сошлись во мнении, что фотография выглядит пугающе.

Многие из них задались вопросом, как GQ удалось заставить настолько красивого человека выглядеть таким образом.

Фото для обложки сделала фотограф Елизавета Породина. В своем Instagram она написала, что у нее возникло сюрреалистическое чувство, когда она увидела хорошо знакомое лицо в собственных фотографиях.

Она отметила, что Брэд Питт подходит к любой проблеме с юмором, понимает образы до глубины души и добавляет что-то свое.

В интервью GQ Питт рассказал о своей продюсерской компании, кинокарьере, своих увлечениях, мечтах и судебном разбирательстве с бывшей женой Анджелиной Джоли по поводу французского виноградника.