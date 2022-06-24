Ольга Бузова возмутилась инцидентом с ребенком-аутистом в питерском парке культуры
Телеведущая и певица Ольга Бузова осудила работника парка, который выгонял метлой женщину с ребенком, больным аутизмом.
Накануне произошел скандал в Санкт-Петербурге, когда работник парка культуры выгонял ребенка-аутиста, ударил его и сказал, что таки детей нужно усыплять.
Бузова прокомментировала этот инцидент риторическим вопросом: как можно гнать ребенка метелкой?
Певица возмутилась тем, что он не остановился даже тогда, когда женщина сказала об особенностях развития ребенка.
Бузова сказала, что усыплять нужно не детей с аутизмом, а таких, как работник с метелкой.
Она добавила, что руководство парка сообщило об увольнении сотрудника, однако, по ее мнению, его стоит поставить на учет и ограничить от нормального общества.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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