В Шанхае электромобиль Nio упал с трех этажей во время тестирования, погибли люди

Китайская платформа Weibo сообщает, что в Шанхае с трех этажей упал электромобиль китайского производителя Nio, конкурента Tesla.

Это произошло в штаб-квартире производителя, когда машину тестировали два человека. Один из них был сотрудником компании, второй – представителем поставщика.Оба погибли.

В Nio говорят, что это был несчастный случай, не связанный с самим транспортом. При этом в компании не уточняют, что именно стало причиной аварии. Расследование продолжается.

В СМИ есть разная информация о площадке, с которой упала машина. Ее описывают как выставочный зал, автостоянку, зону тест-драйва.

South China Morning Post сообщает, что упавший электромобиль – это модель ET5 с функцией автономного вождения.

Некоторые пользователи соцсетей считают, что Nio должна нести ответственность за безопасность окружающей среды во время тест-драйва.

Они интересуются, почему тестирование не проводилось в специально отведенном для этого месте и почему на площадке не было ограждений и средств защиты.

Компания Nio была основана в 2014 году. Она производит автономные машины премиум-класса. Компания зарегистрирована в Нью-Йорке, Гонконге, Сингапуре.