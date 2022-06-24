В Шанхае электромобиль Nio упал с трех этажей во время тестирования, погибли люди
Китайская платформа Weibo сообщает, что в Шанхае с трех этажей упал электромобиль китайского производителя Nio, конкурента Tesla.
Это произошло в штаб-квартире производителя, когда машину тестировали два человека. Один из них был сотрудником компании, второй – представителем поставщика.Оба погибли.
В Nio говорят, что это был несчастный случай, не связанный с самим транспортом. При этом в компании не уточняют, что именно стало причиной аварии. Расследование продолжается.
В СМИ есть разная информация о площадке, с которой упала машина. Ее описывают как выставочный зал, автостоянку, зону тест-драйва.
South China Morning Post сообщает, что упавший электромобиль – это модель ET5 с функцией автономного вождения.
Некоторые пользователи соцсетей считают, что Nio должна нести ответственность за безопасность окружающей среды во время тест-драйва.
Они интересуются, почему тестирование не проводилось в специально отведенном для этого месте и почему на площадке не было ограждений и средств защиты.
Компания Nio была основана в 2014 году. Она производит автономные машины премиум-класса. Компания зарегистрирована в Нью-Йорке, Гонконге, Сингапуре.
Опубликовано: Светлана Репина
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