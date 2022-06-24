В Китае оценили перспективы биткоина: ведущая криптовалюта обесценится до нуля

В статье китайской правительственной газеты Economic Daily предупредили национальных инвесторов о нежелательности вкладывать средства в биткоин. Криптовалюта скоро полностью обесценится.

Стремительное падение мировых криптовалют, прежде всего биткоина и эфира, вызвало волну бурного обсуждения будущего ведущих цифровых токенов. Доверие инвесторов начинает ослабевать. Стоимость биткоина уменьшилась на целых 2,9%, эфира - на 3,3%.

Финансовые аналитики китайского правительственного делового обозрения Economic Daily провели собственное исследование ситуации на мировых рынках криптовалют. Заключение экспертов оказалось крайне неутешительным.

Эксперты утверждают, что биткоин это не более чем последовательность кодов. Высокая стоимость токена - результат финансовых спекулятивных махинаций. Как только интерес инвесторов исчезнет, биткоин лопнет как мыльный пузырь и его стоимость снизится до нуля.

Издание в очередной раз озвучило и аргументировало позицию официального Пекина. В Китае запрещены любые виды деятельности с криптовалютами, включая майнинг, сбор средств и торговлю.