Генерал Гурулев: Лондон станет первой целью России в случае начала войны

Российский генерал и депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что в случае войны РФ будет бомбить Лондон.

Депутат Государственной думы Российской Федерации, генерал Андрей Гурулев спрогнозировал сценарий начала Третьей мировой войны.

По словам Гурулева, в случае начала войны с НАТО российские войска начнут бомбить европейские города.

Гурулев заявил, что первым с списке городов, по которому будут нанесены удары российских сил, будет столица Великобритании Лондон.

"Лондон станет первым городом, который будут бомбить в случае очередной мировой войны", - предупредил Гурулев.

Опубликовано: Николай Скира

 
 

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