Генерал Гурулев: Лондон станет первой целью России в случае начала войны
Российский генерал и депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что в случае войны РФ будет бомбить Лондон.
Депутат Государственной думы Российской Федерации, генерал Андрей Гурулев спрогнозировал сценарий начала Третьей мировой войны.
По словам Гурулева, в случае начала войны с НАТО российские войска начнут бомбить европейские города.
Гурулев заявил, что первым с списке городов, по которому будут нанесены удары российских сил, будет столица Великобритании Лондон.
"Лондон станет первым городом, который будут бомбить в случае очередной мировой войны", - предупредил Гурулев.
Опубликовано: Николай Скира
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