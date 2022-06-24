РЖД приостановили транзит товаров в Польшу через Беларусь

Россия объявила о частичной приостановке транзита товаров через территорию Беларуси в Польшу.

Российские железные дороге объявили о частичной приостановке транзита товаров в Польшу через территорию Беларуси. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

При этом отмечается, что речи о полной остановке экспорта товаров в Польшу на данный момент времени не идет.

"РЖД частично приостановили транзит через Белоруссию в Польшу. В холдинге отметили, что о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет", - передает ТАСС.

Также напомним, что Литва запретила транзит через свою территорию некоторых российских товаров, что возмутило правительство РФ.

Однако, через некоторое время Жозеп Боррель анонсировал пересмотр данного решения.