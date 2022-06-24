Секреты выращивания крупных и хрустящих капустных кочанов: посадка рассады по всем правилам

Если основательно подойти к посадке рассады, правильно подготовить грядку, хорошенько ее удобрить, то капустка вырастет отменная - крупная, сочная, хрустящая.

Как готовить грядку

Почва должна быть плодородной, при этом либо слабокислой, либо нейтральной (рН 6,5-7).

Добиться уменьшения кислотности можно известкованием - внести древесную золу, известь, доломитовую муку.

Эти элементы добавляются при перекопке: на один квадратный метр земли идет 200-500 г известковых удобрений.

Органика тоже нужна капусте, ее также вносят под перекопку. Для 1 метра квадратного нужно 10 л навоза или перепревшего компоста.

В качестве минеральных добавок использовать можно нитроаммофоску - 40-60 г. на квадратный метр. Удобрения перекапываются с почвой.

Древесная зола - отличный заменитель химических удобрений, она полезна и при этом абсолютно безвредна.

Правила севооборота

Нельзя высаживать капусту после редиса, репы, масличной редьки, других крестоцветных, в том числе и после самой капусты любых видов и сортов.

Выращивать кочаны на прежнем месте можно только спустя 3-5 лет.

А вот на грядке, где раньше росли лук, чеснок, огурцы, картофель или гречиха, капуста будет чувствовать себя отлично.

Посадка по схеме

Грядки можно делать, например, полтора-два метра в ширину и 12 метров в длину. Интервалы между растениями делаются в зависимости от вида и сортовых особенностей капусты.

Поздняя и среднепоздняя будет разрастаться, ей нужно много места, расстояние между кочанами должно составлять не меньше 50-60 см.

Ранняя, брокколи, цветная не вырастет такой объемной, поэтому ей хватит и 40 см.

Удобный порядок рассадки - шахматный.

Несколько слов о сортах

"Белорусская" - относится к сортам среднепозднего срока созревания. Отлично хранится, идеально подходит для квашения.

"Июньская" - созревает в очень ранние сроки, получить урожай можно уже в июне.

Как высаживать

Подготавливаются лунки, добавляется зола, смешанная с грунтом, затем делается обильный полив - по литру в ямку. Рассаживается капуста.

Лунки должны быть глубокие, при посадке рассада будет расти немного заглубленная. Такой подход облегчит в дальнейшем полив и окучивание.

Саженцы обязательно надо сразу полить. И снова под каждое растение выливается литр специального раствора: гранулы триходермы и вода (на 10 л жидкости 1 ст. л. вещества.

Это обеспечит защиту от болезней и укрепит иммунитет рассады.

Капуста не особо страшится холода, молодая рассада может спокойно переносить заморозки до -5 градусов. Но она не любит засухи.

Посадку лучше делать в низине, где много влаги. Выбирать день для посадочных работ лучше дождливый и пасмурный.

Слизни

Чтобы не досаждали слизни, грядки надо мульчировать крапивой. Можно уложить ее слоем в 10 см по всей поверхности - запах отпугнет вредителей.