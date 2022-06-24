«Народные средства» как избавиться от тли и других вредителей

на протяжении тысячелетий были основными средствами защиты растений до появления химических пестицидов.

Копилка этих знаний богата самыми разными рецептами (йод, аммиак, табак, горчица, клеевые ловушки, деготь), и со временем она пополняется новыми рецептами (например, с использованием кока-колы или жидкости для копчения).

Помогают не так быстро, как химические инсектициды. Однако их практическое значение в другом — они рассматривается с точки зрения абсолютной безопасности для растений, выращиваемых плодов и человека.

Их применяют на этапах созревания и сбора урожая, а также как профилактикою защиту от насекомых — вредителей.

Самые востребованные на практике:

· Нашатырный спирт (аммиак)

· Клеевые ловушки и ловчие пояса

· Деготь

· Мыльный раствор (хозяйственное, зеленое, дегтярное, табачное и пр.)

· Кальцинированная сода

· Табачная/махорочная пыль

· Растения с ярким запахом

· Растительные настои (хвоя и пр.)

· Зола

· Уксус

· Горчица

· Кола (Кока-Кола, Пепси-Кола)

· Эфирные масла

· Жидкость для копчения

· Спиртосодержащие составы (водка, самогон и пр.)

· Перекись водорода

· Йод

…. ну и не забываем про борьбу с муравьями