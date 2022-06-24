«Народные средства» как избавиться от тли и других вредителей

на протяжении тысячелетий были основными средствами защиты растений до появления химических пестицидов.

Копилка этих знаний богата самыми разными рецептами (йод, аммиак, табак, горчица, клеевые ловушки, деготь), и со временем она пополняется новыми рецептами (например, с использованием кока-колы или жидкости для копчения).

Помогают не так быстро, как химические инсектициды. Однако их практическое значение в другом — они рассматривается с точки зрения абсолютной безопасности для растений, выращиваемых плодов и человека.

Их применяют на этапах созревания и сбора урожая, а также как профилактикою защиту от насекомых — вредителей.

Самые востребованные на практике:

·   Нашатырный спирт (аммиак)

·   Клеевые ловушки и ловчие пояса

·   Деготь

·   Мыльный раствор (хозяйственное, зеленое, дегтярное, табачное и пр.)

·   Кальцинированная сода

·   Табачная/махорочная пыль

·   Растения с ярким запахом

·   Растительные настои (хвоя и пр.)

·   Зола

·   Уксус

·   Горчица

·   Кола (Кока-Кола, Пепси-Кола)

·   Эфирные масла

·   Жидкость для копчения

·   Спиртосодержащие составы (водка, самогон и пр.)

·   Перекись водорода

·   Йод

…. ну и не забываем про борьбу с муравьями

Опубликовано: Антон Райт

 
 

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