«Народные средства» как избавиться от тли и других вредителей
на протяжении тысячелетий были основными средствами защиты растений до появления химических пестицидов.
Копилка этих знаний богата самыми разными рецептами (йод, аммиак, табак, горчица, клеевые ловушки, деготь), и со временем она пополняется новыми рецептами (например, с использованием кока-колы или жидкости для копчения).
Помогают не так быстро, как химические инсектициды. Однако их практическое значение в другом — они рассматривается с точки зрения абсолютной безопасности для растений, выращиваемых плодов и человека.
Их применяют на этапах созревания и сбора урожая, а также как профилактикою защиту от насекомых — вредителей.
Самые востребованные на практике:
· Нашатырный спирт (аммиак)
· Клеевые ловушки и ловчие пояса
· Деготь
· Мыльный раствор (хозяйственное, зеленое, дегтярное, табачное и пр.)
· Кальцинированная сода
· Табачная/махорочная пыль
· Растения с ярким запахом
· Растительные настои (хвоя и пр.)
· Зола
· Уксус
· Горчица
· Кола (Кока-Кола, Пепси-Кола)
· Эфирные масла
· Жидкость для копчения
· Спиртосодержащие составы (водка, самогон и пр.)
· Перекись водорода
· Йод
…. ну и не забываем про борьбу с муравьями
Опубликовано: Антон Райт
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