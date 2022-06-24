Десять народных средств для борьбы с колорадскими жуками на картошке

Многие дачники разочаровались в народных средствах борьбы против колорадских жуков на картошке. Расскажем о десяти способах избавиться от вредителя навсегда.

Колорадский жук - вредитель чрезвычайно живучий. Бороться с ним можно годами. Паразит мгновенно приспосабливается к неблагоприятным условия и вырабатывает стойкий иммунитет практически к любым химическим средствам, которые против них применяют.

А вот народные средства остаются действенным способом навсегда избавиться от назойливого жука.

Способы борьбы с колорадским жуком: