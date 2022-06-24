Десять народных средств для борьбы с колорадскими жуками на картошке
Многие дачники разочаровались в народных средствах борьбы против колорадских жуков на картошке. Расскажем о десяти способах избавиться от вредителя навсегда.
Колорадский жук - вредитель чрезвычайно живучий. Бороться с ним можно годами. Паразит мгновенно приспосабливается к неблагоприятным условия и вырабатывает стойкий иммунитет практически к любым химическим средствам, которые против них применяют.
А вот народные средства остаются действенным способом навсегда избавиться от назойливого жука.
Способы борьбы с колорадским жуком:
- Ручной сбор. На небольшом участке, при достаточном количестве времени, можно полностью собрать всех насекомых. Для сбора используется ведро с мыльным раствором;
- Картофельные ловушки. В обычную литровую банку или аналогичную ёмкость укладывается несколько кусочков картошки. Края нужно смазать картофельным соком. Банки расставляются в междурядье растений. Жуки приползут на запах, упадут в банку и уже не смогут выбраться. Останется только уничтожить паразитов;
- Горчица. Запах этого народного средства отпугивает жуков. Эффективно применять в растворах для распыления. Способ приготовления прост. 100 г. сухой горчицы разбавляется в 10 л. воды и добавляется 100 г. 9% уксус;
- Лук и чеснок. 200 г. луковой и чесночной шелухи нужно залить 10 л. воды и кипятить 2 часа на медленном огне. После приготовления средства в него доливается вода до 10 л и добавляется 30 г. хозяйственного мыла;
- Можжевельник. Молодые побеги растения настаиваются 3-4 часа в 10 литрах воды;
- Естественные враги. Нужно установить на участке несколько скворечников и птицы станут естественными помощниками в борьбе с паразитами.
- Чистотел. Стебли растения укладываются в ведро и утрамбовываются. Далее заливается вода. После 15-минутного кипячения раствор можно использовать;
- Белый клевер. Жуки не любят почву богатую азотом. Белый клевер способствует обогащению грунта азотом, делая её непригодной для обитания вредителя;
- Полынь. 1 стакан листьев растения и древесной золы растворяется в ведре горячей воды. Раствор настаивается несколько часов, после чего в него добавляется 1 ст. ложка хозяйственного мыла;
- Опилки. Используются в качестве мульчи. Вносить нужно сразу после всходов и далее 2-3 раза в месяц.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
NYT: Запад во главе с США испытывает боль от последствий санкций против России
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Три тысячи дельфинов погибли в Черном море из-за вооруженного конфликта РФ и Украины
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS