Характерный признак присутствия на ягодных кустах пилильщика – это объеденные листья
Очень часто за короткое время (около 1-2 дней) пилильщик объедает куст крыжовника и смородины, почти полностью склеротируя его, оставляя только толстые жилки. При этом ветви и даже полностью кусты могут абсолютно лишиться листвы.
При таких повреждениях ягоды становятся мелкими, теряют товарный вид, вянут и частично опадают.
Молодые побеги, объеденные пилильщиками, не успевают задеревенеть за сезон и зимой, как правило, вымерзают.
Меры защиты включают профилактику (агротехнические мероприятия) и обработку растений против ложногусениц химическими или биологическими инсектицидами.
ОСНОВНОЙ СПОСОБ контроля численности пилильщиков - это применение ИНСЕКТИЦИДОВ.
Опрыскивание растений инсектицидами начинают незамедлительно при обнаружении личинок (псевогусениц/ ложногусениц):
ХИМИЧЕСКИЕ инсектициды на основе пиретроидов, фосфорорганических соединений или неоникотиноидов.
Среди рекомендуемых препаратов — «БИ-58», «Фуфанон-Нова», «Калаш», «Лассо», «Стрит», «Восторг», «Алатар», «Аккорд», «Батрайдер», «Рогор-С», «Цепеллин» и др.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ инсектициды, например, препараты «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Актарофит 1,8», «Биокилл», «Биосектин», «Лепидоцид» и др.
Опубликовано: Антон Райт
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