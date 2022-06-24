Характерный признак присутствия на ягодных кустах пилильщика – это объеденные листья

Очень часто за короткое время (около 1-2 дней) пилильщик объедает куст крыжовника и смородины, почти полностью склеротируя его, оставляя только толстые жилки. При этом ветви и даже полностью кусты могут абсолютно лишиться листвы.

При таких повреждениях ягоды становятся мелкими, теряют товарный вид, вянут и частично опадают.

Молодые побеги, объеденные пилильщиками, не успевают задеревенеть за сезон и зимой, как правило, вымерзают.

Меры защиты включают профилактику (агротехнические мероприятия) и обработку растений против ложногусениц химическими или биологическими инсектицидами.

ОСНОВНОЙ СПОСОБ контроля численности пилильщиков - это применение ИНСЕКТИЦИДОВ.

Опрыскивание растений инсектицидами начинают незамедлительно при обнаружении личинок (псевогусениц/ ложногусениц):

ХИМИЧЕСКИЕ инсектициды на основе пиретроидов, фосфорорганических соединений или неоникотиноидов.

Среди рекомендуемых препаратов — «БИ-58», «Фуфанон-Нова», «Калаш», «Лассо​», «Стрит», «Восторг», «Алатар», «Аккорд», «Батрайдер», «Рогор-С», «Цепеллин» и др.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ инсектициды, например, препараты «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Актарофит 1,8», «Биокилл», «Биосектин», «Лепидоцид» и др.