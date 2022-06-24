В Турции в наказание за поджог лесов введут смертную казнь
Как сообщают РИА Новости, президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал идею введения смертной казни за поджог лесов.
Напомним, что ранее управлением лесного хозяйства провинции Мугла сообщалось о крупном лесном пожаре в Мармарисе, потушить который не могут до сих пор.
По сообщениям главы МВД Сулеймана Сойлу, на данный момент по делу о поджоге был задержан гражданин Турции, который сознался в содеянном, как уточняется, мотивом послужил коммерческий спор.
Реджеп Эрдоган заявил, что если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна предусматриваться смертная казнь.
Стоит отметить, что в Турции смертную казнь в качестве меры пресечения отменили в 2004 году, так как это было одним из обязательных условий вступления в Евросоюз.
Опубликовано: Тарас Медведев
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