Причины пожелтения хвойных растений в саду и на даче

Среди распространённых болезней — шютте снежное и обыкновенное (грибковое заболевание) и ржавчина (инфекционное заболевание). Наряду с болезнями хвойники могут атаковать и сосущие насекомые – вредители.

Причина №1 - недостаток влаги

ВЕСНОЙ — это мерзлая земля. Веточки просыпаются раньше, чем корневая система, которая еще спит и не может снабжать влагой многочисленнее веточки и побеги.

Если в приствольных кругах почва не оттаяла, то в конце февраля – середине марта (в зависимости от региона) нужно пролить землю водой. Влага моментально станет доступной для насыщения веточек.

КАК ЗАЩИТИТЬ. Обильный полив ОСЕНЬЮ. Если, оставшись без влаги осенью, хвойник ушел в зиму плохо подготовленным, то с приходом тепла ему сложно сразу пойти в рост и обеспечить влагообмен.

Причина №2 - ожоги от солнца

Остатки снега, находящиеся на кроне хвойников отражают весеннее яркое солнышко, и происходит обгорание. Чаще всего это наблюдается затяжной весной, сопровождающейся оттепелями и резкими заморозками.

Опасность такого обгорания сразу можно и не заменить, поскольку веточки могут быть зелеными, но иссушенными. Хвоя и веточки становятся не эластичными и хрупкими. Пожелтение наступит позже.

КАК ЗАЩИТИТЬ.Мера защиты – установка экранов. Для этого используют деревянный каркас и закрепленным на нём укрывным агроматериалом.

Причина №3 - естественное пожелтение кроны

Вечнозеленые они не потому что их жизнь бесконечна, а потому что сменяемость хвои малозаметна. Срок жизни зеленой хвоинки зависит от вида, сорта растения и измеряется 3–6 годами.

Затем хвоя теряет силу, упругость и цвет, после чего опадает, давая место новой. В этом случае пожелтение туи идет от ствола и скелетных ветвей к внешней части кроны, оно малозаметно и не критично.

КАК ЗАЩИТИТЬ. В данном варианте особых мер не предпринимают. С приходом тепла растение проснется и вернет себе привлекательный вид. Поможет в этом случае санитарная обрезка хвойников и внесение азотных удобрений.

Внешние факторы:

В этом случае характерно пожелтение для хвойных, растущих вдоль заборов, дорожек. К ним относятся — реагенты, призванные ускорить таяние снега и льда, интенсивные выхлопы автомобилей, попадающие в почву с талой водой агрессивные соединения и солей тяжелых металлов, систематических испражнения и метки домашних питомцев (кошек и собак).

КАК ЗАЩИТИТЬ. Здесь мера защиты та же – санитарная обрезка и внесение азотных удобрений.