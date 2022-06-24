Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила, что от российского газа отключилось 12 стран ЕС

Руководитель европейского исполнительного органа власти Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу отказа европейских стран от российского природного газа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что 12 из 27 стран-членов Европейского союза перестали подключать природный газ из Российской Федерации.

Она говорит, что эти 12 государств либо полностью, либо на некоторую часть отказались от «голубого топлива».

Фон дер Ляйен говорит, что руководство Европейского союза уже давно готовилось к тому, что придется сокращать поставки газа из РФ.

Ранее СМИ сообщали, что несколько государств, входящих в Евросоюз, прорабатывали план по урегулированию кризиса в случае прекращения поставок по газопроводу «Северный поток-1».