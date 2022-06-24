Самое древнее злаковое растение кукуруза, откуда она взялась

История кукурузы (лат. Zéa máys) началась около 9 тыс. лет назад. Исследователи продолжают спорить о точном месте, откуда происходит кукуруза.

Из-за многочисленных археологических находок (например, крахмала на древних инструментах), охватывающих обширные районы, невозможно точно определить место и время где кукуруза была одомашнена.

Часть археологов и генетиков считает, что это случилось около пяти тысяч лет назад, на территории Перу, а другие полагают, что одомашнивание кукурузы произошло значительно раньше, около 10 тысяч лет назад в Мексике.

Древние люди стали собирать, есть, а потом и выращивать дикую траву под названием теосинте. Через несколько тысяч лет бессознательного искусственного отбора и селекции эта заурядная трава, превратилась в современную кукурузу.

Она настолько сильно стала отличаться от теосинте, что только несколько десятилетий назад ученые смогли определить её дикую форму.

Предки кукурузы

Эта теория была подорвана, потому что теосинте и кукуруза непохожи. В початке теосинте содержится всего 9-12 зерен, которые упакованы очень прочной оболочкой, к тому же они выпадают из нее после достижения зрелости, что очень сильно мешает сбору урожая.

Соответственно, у ученых не было до недавнего времени никаких идей насчет того, что именно привлекло внимание древних селекционеров в этом невзрачном растении.

Однако несколько тысяч лет назад климат и состав атмосферы были разными, что дало исследователям идею выращивания предполагаемого предка кукурузы в условиях, в которых возникает предполагаемый предок кукурузы десять тысяч лет назад.

Чтобы вернуться во времени просто опустите температуру на 2–3 ° C и количество углекислого газа в воздухе. Его количество увеличилось после промышленной революции примерно с 200 до 400–450 частей на миллион.

В этих условиях теосинте гораздо больше напоминает кукурузу. Конечно, нынешняя форма отличается от той, что была от 100 или 200 лет назад. Раньше початки были значительно меньше, соответственно урожай был намного ниже.

В Южной Америке кукуруза имеет божественный статус. Индейцы Майя считали, что человек был сделан из кукурузной муки, и в раю вам не нужно беспокоиться о выращивании кукурузы. Это растение было также самой драгоценной жертвой, предлагаемой богам.