Диетологи назвали 5 лучших овощей для похудения
В Европейском журнале клинического питания опубликованы результаты исследования, согласно которым увеличение потребления овощей помогает ускорить потерю веса.
Доктор медицинских наук из Balance One Supplements Триста Бест говорит, что брокколи содержит антиоксиданты и уникальные питательные вещества. Воспалительные процессы в организме способствуют увеличению веса, а брокколи оказывает противовоспалительное действие.
Болгарский перец доктор называет идеальным овощем для похудения. В нем мало калорий и много питательных веществ, которые поддерживают чувство сытости.
Перец также содержит большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и улучшает усвоение железа.
Чеснок и лук всех видов компенсируют отсутствие калорийных вкусовых добавок. Хороший способ похудеть – использовать лук вместо приправ и соусов.
Зеленый и репчатый лук, порей и шалот являются источником пробиотиков, которые поддерживают здоровый баланс микроорганизмов в кишечнике и улучшают пищеварение.
Добавление острого перца в пищу способствует похудению. В нем содержится вещество капсаицин, которое ускоряет сжигание калорий, в том числе за счет повышения температуры тела.
Свекла повышает уровень оксида азота в организме. Это помогает зарядиться энергией для спортивных тренировок. Чем больше и активнее человек тренируется, тем быстрее снижается его вес.
Опубликовано: Светлана Репина
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