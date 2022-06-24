МИД РФ заявил, что Россия не угрожала никому ядерным оружием

Министерство иностранных дел России отвергло обвинения в угрозах миру оружием массового поражения.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия относится к вопросу предполагаемого применения атомных бомб только исходя из принципов сдерживания.

Ранее на этой неделе в столице Австрии прошла конференция 86 стран, которые подписали Договор о запрещении ядерного оружия.

Данные государства не входят в НАТО и не обладают атомными бомбами.

Участники конференции заявили, что государства, относящиеся к российско-украинскому конфликту, делают взаимные угрозы применения атомного оружия.

Мария Захарова прокомментировала данное мероприятие заявлением, что недоумевает, почему Россию обвиняют в ядерном шантаже.

Пресс-секретарь МИД заявила, что от России таких угроз не было и нет. На самом деле угрозы применения ядерного оружия несколько раз звучали в эфире государственных каналов, программы Дмитрия Киселева «Вести» и передачи «Соловьев Live» с Владимиром Соловьевым.