МИД РФ заявил, что Россия не угрожала никому ядерным оружием
Министерство иностранных дел России отвергло обвинения в угрозах миру оружием массового поражения.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия относится к вопросу предполагаемого применения атомных бомб только исходя из принципов сдерживания.
Ранее на этой неделе в столице Австрии прошла конференция 86 стран, которые подписали Договор о запрещении ядерного оружия.
Данные государства не входят в НАТО и не обладают атомными бомбами.
Участники конференции заявили, что государства, относящиеся к российско-украинскому конфликту, делают взаимные угрозы применения атомного оружия.
Мария Захарова прокомментировала данное мероприятие заявлением, что недоумевает, почему Россию обвиняют в ядерном шантаже.
Пресс-секретарь МИД заявила, что от России таких угроз не было и нет. На самом деле угрозы применения ядерного оружия несколько раз звучали в эфире государственных каналов, программы Дмитрия Киселева «Вести» и передачи «Соловьев Live» с Владимиром Соловьевым.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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