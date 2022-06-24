"Девочек" на грядку, "мальчиков" на компост: как выбрать идеальные кусты для размножения клубники

Одни материнские кусты дают больше усов, а другие ягод. На что обратить внимание при выборе посадочного материала, чтобы получить максимальный урожай.

Летний сезон проходит быстро: не успел снять урожай, а уже нужно закладывать его основу на будущий год. Клубника не исключение. Количество собранных ягод зависит от посадочного материала. Наверняка многие замечали, что на одних кустах больше усов, а на других - больше ягод.

От чего это зависит? Те кусты, которые вместо ягод наращивают усы, опытные дачники называют "мальчиками". А их продуктивных сородичей - "девочками".

Как сделать так, чтобы "девочек" было больше? Нужно провести самостоятельную селекцию: укоренить усы от продуктивных кустов. А вот те, которые больше дают отростков, чем ягод, - поэтапно удалить. От кустов с мелкими плодами, причем неправильной формы, тоже следует избавиться.

Розетки от "девочек" нужно брать у кустов примерно на втором-третьем году жизни. Как правило, с одного материнского куста нужно взять лишь три первые розетки, а все остальные усы - удалить.

Укоренять усы можно в пластиковых стаканах с перегноем, прикопанных возле материнского куста (на дне тары надо проделать дырочки).

Укоренившиеся розетки в начале осени нужно отрезать от куста и высадить на постоянное место - к зиме они сумеют прижиться.