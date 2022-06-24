Способы обнаружения и уничтожения трипсов на садовом участке
Трипсы это опасные полифаги, питающиеся разными растениями. Расскажем, как обнаружить и уничтожить паразитов.
При появлении трипсов на дачном участке нужно принимать незамедлительные меры. Кроме собственного пагубного воздействия на растения, паразиты распространяют опасные вирусы. В поряжённые ими участки проникают патогенные грибы и микроорганизмы.
Признаки вредителя:
- Ранняя стадия. На растениях начинает опадать пыльца, а на листьях появляются беловатые и серебристые пятна;
- Поздняя стадия. Отворачивается тыльная сторона листа. Паразиты скапливаются именно там.
Способы борьбы:
- Шашки для окуривания. Окуривание следует проводить через неделю после появления вредителя,так как на яйца паразита такое воздействие никак не влияет;
- Инсектициды. Хорошо себя зарекомендовал Фитоверм. 2 мл препарата растворяется в стакане воды. Применяется способом опрыскивания и заливается под корень;
- Народный способ. Для приготовления раствора нужно 1 кг одуванчиков замочить в 10 литрах воды. Далее состав настаивается двое суток, после чего добавляется 4-5 измельчённых головок чеснока. Через несколько часов жидкость готова к использованию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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