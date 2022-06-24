Способы обнаружения и уничтожения трипсов на садовом участке

Трипсы это опасные полифаги, питающиеся разными растениями. Расскажем, как обнаружить и уничтожить паразитов.

При появлении трипсов на дачном участке нужно принимать незамедлительные меры. Кроме собственного пагубного воздействия на растения, паразиты распространяют опасные вирусы. В поряжённые ими участки проникают патогенные грибы и микроорганизмы. 

Признаки вредителя:

  • Ранняя стадия. На растениях начинает опадать пыльца, а на листьях появляются беловатые и серебристые пятна;
  • Поздняя стадия. Отворачивается тыльная сторона листа. Паразиты скапливаются именно там. 

Способы борьбы:

  • Шашки для окуривания. Окуривание следует проводить через неделю после появления вредителя,так как на яйца паразита такое воздействие никак не влияет;
  • Инсектициды. Хорошо себя зарекомендовал Фитоверм. 2 мл препарата растворяется в стакане воды. Применяется способом опрыскивания и заливается под корень;
  • Народный способ. Для приготовления раствора нужно 1 кг одуванчиков замочить в 10 литрах воды. Далее состав настаивается двое суток, после чего добавляется 4-5 измельчённых головок чеснока. Через несколько часов жидкость готова к использованию. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 
 

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