Способы обнаружения и уничтожения трипсов на садовом участке

Трипсы это опасные полифаги, питающиеся разными растениями. Расскажем, как обнаружить и уничтожить паразитов.

При появлении трипсов на дачном участке нужно принимать незамедлительные меры. Кроме собственного пагубного воздействия на растения, паразиты распространяют опасные вирусы. В поряжённые ими участки проникают патогенные грибы и микроорганизмы.

Признаки вредителя:

Ранняя стадия. На растениях начинает опадать пыльца, а на листьях появляются беловатые и серебристые пятна;

На растениях начинает опадать пыльца, а на листьях появляются беловатые и серебристые пятна; Поздняя стадия. Отворачивается тыльная сторона листа. Паразиты скапливаются именно там.

Способы борьбы: