Методы профилактики и способы борьбы с тлёй на смородине
Пряный запах листьев смородины не отпугивает тлю. За короткий срок паразиты способны заполонить весь участок. Расскажем, как эффективно бороться с паразитом.
Для смородины особую опасность представляет Hyperomyzs lactucae. Паразита так и называют - крупная смородиновая тля.
Признаки вредителя:
- На нижней стороне листа образуются колонии вредителя;
- Листья становятся бледно-жёлтыми и волнистыми;
- Смородина плохо плодоносит.
Способы борьбы с тлёй:
- Мыльный раствор. 300-400 гр хозяйственного мыла растворяются в ведре тёплой воды;
- Настой пепла. 2 стакана золы на ведро воды. Перед применением раствор настаивается двое суток.
- Содовый раствор. 30 г. соды (по возможности кальцинированной) на 1 л. воды. Для эффективного прилипания на листья добавляется 2 ст. ложки жидкого мыла;
- Табачный настой. Для приготовления состава потребуется 2 стакана табака добавляется в 10 литров горячей воды и настаивается в течение двух дней.
Опубликовано: Максим Алексеев
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