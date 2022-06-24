Методы профилактики и способы борьбы с тлёй на смородине

Пряный запах листьев смородины не отпугивает тлю. За короткий срок паразиты способны заполонить весь участок. Расскажем, как эффективно бороться с паразитом.

Для смородины особую опасность представляет Hyperomyzs lactucae. Паразита так и называют - крупная смородиновая тля. 

Признаки вредителя:

  • На нижней стороне листа образуются колонии вредителя;
  • Листья становятся бледно-жёлтыми и волнистыми;
  • Смородина плохо плодоносит.

Способы борьбы с тлёй:

  • Мыльный раствор. 300-400 гр хозяйственного мыла растворяются в ведре тёплой воды;
  • Настой пепла. 2 стакана золы на ведро воды. Перед применением раствор настаивается двое суток. 
  • Содовый раствор. 30 г. соды (по возможности кальцинированной) на 1 л. воды. Для эффективного прилипания на листья добавляется 2 ст. ложки жидкого мыла;
  • Табачный настой. Для приготовления состава потребуется 2 стакана табака добавляется в 10 литров горячей воды и настаивается в течение двух дней. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 
 

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