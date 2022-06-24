Зачем выращивать фацелию на огороде и как правильно это делать
Украшение дачного участка, корм для животных, польза для огородных растений - все это фацелия. О пользе сидерата и способах его выращивания расскажут эксперты.
Чем полезна
Улучшает структуру почвы, она будет рыхлой, легкой, плодородной. Фацелия обогащает калием, азотом, понижает кислотность.
Растение уменьшает количество сорной травы.
Главный плюс фацелии - она не подвержена общим болезням и не страдает от общих вредителей с другими огородными растениями.
Сроки посева
Фацелии не страшны холода, сеять ее можно весь сезон, начиная с первых дней весны и заканчивая поздней осенью. Когда растение зацветает, его нужно скосить, немного подвялить и заделать в почву. Участок же засеять фацелией повторно.
Перед зимой скашивать сидерат не нужно, он будет удерживать снежный покров, а весной почва хорошо насытится влагой.
Стержневидные корни структурируют грунт, облегчают его, насыщают воздухом. Весной можно убрать фацелию граблями, взрыхлить землю и засевать ее огородными культурами.
Посев на зиму
Посеяв фацелию перед зимой, можно весной получить ранние обильные всходы. Пышная зелень после скашивания пойдет на удобрение почвы и будет отличной заменой навоза.
Как сеять
Семена продают в любом садовом магазине, причем дешево. Они очень мелкие, один пакетик поможет засеять сотку земли. Перед посевом семена смешивают с песком - на 200 г 5 кг песка.
Эта мера поможет увидеть темные семена на поверхности почвы и равномерно их распределить. К тому же в этом случае они не будут сноситься ветром.
Медонос
Пчеловоды сразу оценят медоносные качества растения, которое привлекает к себе пчел в большом количестве.
Для этих целей фацелию не надо рано скашивать, а позволить ей сначала пройти всю фазу цветения.
Заготовка семян
Когда коробочки с семенами потемнеют, их нужно срезать, подсушить в тени под навесом и обмолотить. Полученные семена можно хранить для последующего посева.
Что дает корнеплодам
Урожайность корнеплодных культур повысится в разы, если между ними высадить фацелию. Она будет рыхлить почву, насыщать ее кислородом, что корнеплоды конечно сразу "оценят" по достоинству.
Декоративные качества
В цветнике фацелия будет смотреться весьма достойно, украшая собой дачный участок, привлекая к себе пчел и бабочек. С ней можно составить отличные композиции, комбинируя с другими цветами.
Кормовая культура
Фацелию любят кролики, козы, коровы. Она станет вкусным и полезным лакомством для этих животных.
Опубликовано: Храмова Оксана
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