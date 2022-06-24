Зачем выращивать фацелию на огороде и как правильно это делать

Украшение дачного участка, корм для животных, польза для огородных растений - все это фацелия. О пользе сидерата и способах его выращивания расскажут эксперты.

Чем полезна

Улучшает структуру почвы, она будет рыхлой, легкой, плодородной. Фацелия обогащает калием, азотом, понижает кислотность.

Растение уменьшает количество сорной травы.

Главный плюс фацелии - она не подвержена общим болезням и не страдает от общих вредителей с другими огородными растениями.

Сроки посева

Фацелии не страшны холода, сеять ее можно весь сезон, начиная с первых дней весны и заканчивая поздней осенью. Когда растение зацветает, его нужно скосить, немного подвялить и заделать в почву. Участок же засеять фацелией повторно.

Перед зимой скашивать сидерат не нужно, он будет удерживать снежный покров, а весной почва хорошо насытится влагой.

Стержневидные корни структурируют грунт, облегчают его, насыщают воздухом. Весной можно убрать фацелию граблями, взрыхлить землю и засевать ее огородными культурами.

Посев на зиму

Посеяв фацелию перед зимой, можно весной получить ранние обильные всходы. Пышная зелень после скашивания пойдет на удобрение почвы и будет отличной заменой навоза.

Как сеять

Семена продают в любом садовом магазине, причем дешево. Они очень мелкие, один пакетик поможет засеять сотку земли. Перед посевом семена смешивают с песком - на 200 г 5 кг песка.

Эта мера поможет увидеть темные семена на поверхности почвы и равномерно их распределить. К тому же в этом случае они не будут сноситься ветром.

Медонос

Пчеловоды сразу оценят медоносные качества растения, которое привлекает к себе пчел в большом количестве.

Для этих целей фацелию не надо рано скашивать, а позволить ей сначала пройти всю фазу цветения.

Заготовка семян

Когда коробочки с семенами потемнеют, их нужно срезать, подсушить в тени под навесом и обмолотить. Полученные семена можно хранить для последующего посева.

Что дает корнеплодам

Урожайность корнеплодных культур повысится в разы, если между ними высадить фацелию. Она будет рыхлить почву, насыщать ее кислородом, что корнеплоды конечно сразу "оценят" по достоинству.

Декоративные качества

В цветнике фацелия будет смотреться весьма достойно, украшая собой дачный участок, привлекая к себе пчел и бабочек. С ней можно составить отличные композиции, комбинируя с другими цветами.

Кормовая культура

Фацелию любят кролики, козы, коровы. Она станет вкусным и полезным лакомством для этих животных.