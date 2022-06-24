Эксперты подсказали, как определить кислотность грунта по видам сорняков на грядке
От того, насколько точно будет установлен уровень кислотности, во многом зависит урожайность возделываемых огородных культур.
Опытные дачники определяют кислотность почвы по видам сорняков. Какие вообще бывают уровни кислотности?
Низкая (6-7 рН)
При такой кислотности на земле растут мак, лопух, вьюнок. Чтобы подкислить, нужно внести раствор марганцовки.
Нейтральная (5,5-6 рН)
Ее выбирают такие растения, как крапива, пастушья сумка, молочай, лебеда.
Повышенная (5-5,5 рН)
Такой грунт предпочитают клевер, пырей, одуванчик, ромашка аптечная, подорожник, мать-и-мачеха. Раскисляют грунт с помощью извести (200 гр. на 1 кв. м).
Очень кислая (4,5 рН и ниже)
Об этом показателе свидетельствуют хвощ, лютик, мох, осока, папоротник. Для улучшения качества грунта можно внести известь (из расчета 600-800 гр. на 1 кв.м).
Известкование желательно проводить каждый год осенью.
Какие почвы выбирают культуры?
Кислые почвы любят картофель, дыни, кукуруза.
Слабокислые земли предпочитают томаты, огурцы, кабачки, абрикос, виноград, смородина, малина.
Нейтральные - морковь, капуста, лук.
Слабощелочная и щелочная почва хороша для вишни, сливы, облепихи
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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