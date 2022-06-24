За время пандемии сократилось количество выявленных случаев ВИЧ, и это очень опасно
Американские центр контроля и профилактики заболеваний опубликовали отчет, согласно которому за первый год пандемии количество новых диагностированных случаев ВИЧ снизилось на 17%.
Доктор Деметре Даскалакис, директор отдела профилактики ВИЧ/СПИДа (DHAP) CDC отмечает, что в прежние времена это был бы очень хороший показатель.
Но проблема в том, что число выявленных случаев сократилось из-за сокращения диагностики. В связи с локдауном меньше людей проходили обследование.
По мнению доктора Даскалакиса, данное снижение напрямую связано с сокращением тестирования из-за коронавируса.
Врач напоминает, что тестирование можно провести на дому с помощью специального набора. Но такие тесты не могут заменить профессиональное обследование.
Эксперты полагают, что тысячи людей могут жить с невыявленной ВИЧ-инфекцией. Еще до пандемии в США было свыше миллиона таких людей.
Ранняя диагностика ВИЧ очень важна. Лекарства от этой болезни не существует, но современнее препараты существенно увеличивают продолжительность жизни.
Кроме того, зная о своей болезни, человек принимает меры , чтобы предотвратить ее передачу окружающим.
Деметре Даскалакис рассказал, что сейчас все службы тестирования на ВИЧ работают в штатном режиме. Он считает, что тестирование на ВИЧ периодически должен проходить каждый человек.
Опубликовано: Светлана Репина
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