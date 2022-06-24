Врачи назвали напитки, от которых лучше отказаться после 40 лет

Напитки способны поднимать настроение и утолять жажду. Но заодно они увеличивают вес. В среднем на напитки приходится 22% ежедневного потребления калорий, а после 40 лет это может нанести вред здоровью.

Натуральный лимонад не содержит химических ингредиентов, но в нем может быть много сахара. Вода с лимонным соком может вызвать нарушения в обмене веществ.

Сладкие питьевые йогурты помогают поддерживать здоровье кишечника, но в них тоже содержится большое количество сахара. Лучше выбрать натуральный продукт без добавок.

На первый взгляд, прозрачный тоник менее вредный, чем окрашенная газировка. Но в нем очень много калорий и сахара, что неизбежно отразится на фигуре.

Чай со слабительным эффектом заставляет организм терять важные питательные вещества, минералы и витамины.

Напитки из концентратов опасны высоким содержанием вредного красителя и подсластителями, некоторые из которых являются канцерогенами.

Кофе не попадает под запрет, но только если выпивать в день не больше трех чашек. В остальных случаях ускоряется вымывание кальция, а это может привести к остеопорозу.

Польза воды, обогащенной витаминами, сводится на нет из-за высокой калорийности и большого количества сахара.