Огородники рассказали, как использовать бор для огурцов

Борная кислота — это вещество неорганического происхождения в виде мелких кристаллов без цвета и запаха.

Важность борной кислоты:

В основном борная кислота распространена в жидком виде и способствует стимуляции роста семян, хорошему цветению, а также защищает растения от разных заболеваний и вредителей. Также она повышает иммунитет растений к падению температур и в условиях засухи укрепляет их корни, а главное, в конечном счете улучшает вкус полученного урожая.

Недостаток получаемого бора у растений проявляется в замедленном росте, бледных и сухих листьях, опадении цветов.

Если бор присутствует в избытке, первым делом это отразится на листьях в виде темной каймы. В дальнейшем они начнут опадать.

Как правильно применять борную кислоту?

Когда используете борную кислоту, важно сохранить точные пропорции.

Основой для принятия первоначального решения служит почва: если ваша культура прорастает на черноземе, то количество борной кислоты стоит свести к минимуму. На торфяной или заболоченной почве растениям требуется больше кислоты.

Схема применения борной кислоты:

Как правило, удобрения вносятся после появления самых первых листьев, затем во время бутонизации, на этапе цветения и потом в период образования завязи.

Теперь разберемся, как именно применяется борная кислота.

Обеззараживание посева:

Для этого семена огурцов сначала замачивают на 30 минут в растворе марганцовки. Затем их помещают в раствор (1 грамм порошка бора на литр воды) на 10 часов. И уже после просушки материал можно заделывать в грунт.

Подкормка взрослых растений:

Для уже взрослых растений смешивают воду (2 л) с борной кислотой (2 г), все тщательно перемешивают и вводят под корень в качестве подкормки.

Этап цветения:

На 1 литр воды берут 1 грамм бора и добавляют 100 грамм сахара. Он необходим для привлечения насекомых, участвующих в опылении. Полученным раствором из пульверизатора тщательно опрыскивают кусты.

Борьба с грибком:

При переизбытке влаги огурцы подвергаются развитию грибковых заболеваний. В данном случае необходимо в раствор борной кислоты (10 г) и воды (10 л) добавить 25 капель йода с последующей обработкой листьев с обеих сторон.

Образование завязей:

В период образования завязей популярно применение раствора с молоком. Рецепт следующий.

Карбамид (1 ст. л.) тщательно перемешивают до полного растворения в воде (10 л). Затем необходимо добавить 1 стакан молока и 60 капель йода. В конце остается добавить марганцовку. Хватит пары кристаллов, ведь просто нужно, чтобы жидкость приобрела бледно-розоватый оттенок.

Полученный раствор используют из расчета 1 л на растение.

Для укрепления корневой системы огурцов и повышения устойчивости к заболеваниям и вредителям осуществляют питательный полив раствором на основе бора с периодичностью примерно раз в месяц.

Борьба с тлей:

Раствор на основе бора отлично подойдет в качестве средства борьбы с тлей и сможет защитить растение даже при развитии массовой колонии этих вредителей.

Для этого используют половину чайной ложки борной кислоты, щепотку марганцовки и две столовые ложки нашатырного спирта.