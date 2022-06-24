Лунный календарь огородника: какие работы запланировать на 26 июля

Этот день считается очень плодородным, спектр дел, которые обещают отличный результат, велик: от замачивания семян до посадки цветов.

Согласно Лунному календарю, Луна в этот день находится в знаке Рак. Это плодородный знак, он способствует укреплению корней и обещает обильный урожай.

Чем именно советуют заняться звезды? Спектр работ на самом деле широк. Можно замачивать семяна, сеять и пересаживать растения - особенно однолетники. Можно заняться рыхлением, поливом, подкормками (но - органическими).

Есть смысл начать закладку компоста. Если не успели посадить раньше баклажаны, бобовые, дайкон, кабачки, не отчаивайтесь - в этот день можно наверстать упущенное. Все успеет вырасти и созреть.

В списке растений, которые можно высадить 26 июня, - базилик, кориандр, мята, мелисса, сельдерей, укроп, фенхель, спаржа, шпинат, щавель.

Чем нежелательно заниматься в этом день? Не стоит применять ядохимикаты и (если выросли) убирать корнеплоды, так как они будут водянистыми и не очень подлежать хранению.